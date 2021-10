Oggi ti raccontiamo la drammatica storia di un cane abbandonato dal padrone. L’uomo ha aperto le porte del suo camion per far scendere il cucciolo. E poi è fuggito via, come un ladro in piena notte, senza voltarsi indietro. Mentre l’animale lo inseguiva sperando in un ripensamento o in un errore. Per fortuna qualcuno ha notato quel povero cucciolo.

Il 7 luglio scorso un utente di Twitter (@DaBatako74) stava guardando fuori dalla finestra del suo appartamento, che si trova Valle de los Chidos, a Quito, in Ecuador. Quando un certo punto ha visto accostare improvvisamente a bordo strada un pickup Grand Vitara SZ bianco.

A un bivio l’autista, completamente vestito di nero, si è fermato ed è sceso dal mezzo per andare sul retro a prendere qualcosa. Lì ad attenderlo c’era il suo barboncino bianco che mai si sarebbe aspettato quel gesto dall’uomo che considerava il suo miglior amico umano. L’utente di Twitter ha subito capito che stava accadendo qualcosa di terribile.

Dalla finestra ha visto l’autista del pezzo mettere il cane in mezzo a una strada, mentre l’animale è rimasto immobile in attesa di “istruzioni” dal suo proprietario. Che lo ha lasciato lì: è risalito sul mezzo, si è messo al volante, ha chiuso la portiera e semplicemente se n’è andato via. Abbandonandolo in mezzo a una strada.

Il cane ha rischiato di essere investito mentre correva dietro al Gran Vitara, visto che non avrebbe mai pensato che l’uomo lo avrebbe lasciato lì. Ma non ha fatto in tempo a raggiungerlo. Potete immaginare cosa ha provato?

Cane abbandonato dal padrone, il suo salvataggio

La persona che ha registrato il video lo ha subito caricato sui social. Il cane è stato salvato, ovviamente. E ora è in ottime mani e ci sono già diverse richieste per dargli una casa per sempre.

Después de todo aquí es donde aplica el dicho ¨ lo botaron como un perro¨

¿ahora vemos que tan normal es el abandono?

Se llama ALGODONCITO, así lo bautizo Martina la hija de Daniel, que por ahora es su niñera y se encarga de cuidar a este pequeñito.#JusticiaparaALGODONCITO pic.twitter.com/96hQQ3zK7c — Acción Animal Ecuador (@AccionAnimalEC) July 9, 2021 Fonte da Twitter di AccionAnimalEC

È al sicuro fino a quando la sua adozione non sarà chiusa con una nuova casa.

