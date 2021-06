Da pochi giorni, sul web è stato reso pubblico un video davvero commovente. Il protagonista è un dolce cucciolo, abbracciato alla sua amica umana. Aveva appena capito di aver trovato una casa per sempre ed il momento è stato davvero commovente ed emozionante.

CREDIT: YOUTUBE

L’accaduto ovviamente è diventato in fretta virale sui social. Tante persone si sono complimentate con la ragazza per la pazienza e la tenacia che ha mostrato nei confronti del cagnolino.

Solitamente i cani adottati nei rifugi, ci mettono molto più tempo ad adattarsi nella loro nuova casa. Hanno bisogno di amore e molta dolcezza. Non è semplice per loro.

Questo accade perché tutto ciò che hanno subito nella loro vita, è difficile da dimenticare. Inoltre, nei loro primi giorni in quel posto nuovo non sanno se fidarsi davvero di quelle persone.

CREDIT: PIXABAY

Il cucciolo della clip che abbiamo deciso di mostrarvi oggi, è stato adottato dal rifugio locale. La ragazza aveva intenzione di prendere un animale e quando ha incrociato il suo sguardo, si è follemente innamorata di lui.

Infatti ha firmato in fretta tutti i moduli per la sua adozione e lo ha portato nella sua abitazione. Tuttavia, i suoi primi giorni non sono stati semplici come credeva. Ha avuto tanti problemi.

La clip virale del cucciolo

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo a quattro zampe è rimasto per tutto il tempo dentro la sua cuccia. Non voleva socializzare e giocare con la sua nuova amica umana, che visto il suo comportamento, era molto preoccupata.

Un giorno però, è accaduto qualcosa di davvero incredibile. La ragazza era seduta sul divano ed ha preso il cane tra le sue braccia. Lo ha abbracciato ed è proprio in quel momento che è successo tutto. Ecco il video:

Il cucciolo ha avvicinato la sua testa alla donna e dopo quei giorni difficili, ha capito che poteva finalmente fidarsi di lei. La ragazza sapeva che quello era il momento in cui capiva di aver trovato la sua casa per sempre ed è per questo che ha voluto filmare la scena. La clip è diventata virale sul web.