Si chiama Dea il cane abbandonato in Puglia da persone prive di cuore. La sua ormai ex famiglia ha pensato bene di disfarsi per lui. Lo hanno portato in una zona non troppo trafficata e lo hanno legato a una rete. Non poteva mettersi in salvo o trovare qualcosa da mangiare. Per fortuna qualcuno lo ha adottato: chi lo vuole adottare?

Fonte Pixabay

Era un caldo giorno d’estate quando Dea, una dolce cucciolotta, ha iniziato a conoscere l’inferno. Qualcuno l’ha abbandonata sotto il sole cocente, nella camagna intorno a Bari, in Puglia. Chi l’ha lasciata lì l’ha condannata a morte, legandola a una rete.

Non poteva muoversi, non poteva mangiare nulla e non aveva niente da bere. Era caldissimo, un caldo infernale. Era triste e disperata: chissà per quanto tempo ha sperato che la sua famiglia umana tornasse indietro per riportarla a casa. Ma purtroppo questo non è avvenuto. Avevano abbandonato Dea al suo destino. Ma per fortuna qualcuno l’ha trovata appena in tempo.

Chi ha salvato Dea l’ha portata in canile. Aveva bisogno di cure. Dopo il trasferimento in una nuova struttura si è anche ammalata. Aveva la leishmania, come ipotizzato dai volontari dell’associazione Fuori di Coda di Bari e confermato dalle analisi del sangue.

Non potevano lasciarla lì. L’hanno presa dal canile e trasferita in una pensione a pagamento per le cure del caso. Dea è riuscita a sopravvivvere: ha preso peso, l’hanno vaccinata e sterilizzata. Ora ha anche il microchip. Il trattamento prevede due pillole al giorno per condurre una vita normale.

Fonte Pixabay

Cane abbandonato in Puglia: quello che le manca ora è una casa

Dea ha due anni e ha bisogno di una famiglia, come raccontano le volontarie che la coccolano da quando l’hanno conosciuta.

È giovane, aperta all’ascolto, curiosa e anche se non sa bene come fare è alla continua ricerca di legami da costruire. Si affida ad occhi chiusi alla persona di riferimento e sarebbe una compagna di vita sincera, leale ed estremamente gioiosa.

Dea è in adozione. Chi ha bisogno di informazioni può scrivere al 342/6710588 oppure all’indirizzo mail fuoridicoda@gmail.com.