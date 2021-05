Betoven è un cane di circa 6 anni che è stato abbandonato fuori la porta di un istituto che si trova a Campo Grande, in Brasile. I dipendenti della struttura, quando hanno visto il cagnolino, lo hanno subito fatto entrare e cercato di capire la sua provenienza. La loro attenzione è stata però subito catturata dallo stato ben curato del cane e da una targhetta plastificata che era attaccata al suo collo.

Sopra quest’ultima c’era una frase alquanto strana: “Il proprietario è andato al manicomio“.

I dipendenti hanno pensato di scattare delle fotografie e di pubblicarle sui social network, nel tentativo di trovare il suo proprietario o di scoprire quale fosse la sua storia.

Nel frattempo, quelle meravigliose persone si sono prese cura dell’animale e anche i bambini ospiti della struttura si sono mostrati felici di avere un nuovo amico a quattro zampe con cui giocare.

Con il passare dei giorni, nessuno ha rivendicato la proprietà del cucciolo. Così, la struttura ha pubblicato un altro annuncio con il quale si cercava di trovargli una casa per sempre. Purtroppo, Betoven non poteva rimanere all’istituto per sempre.

L’adozione del cane Betoven

Poco dopo la pubblicazione dell’appello per l’adozione, una donna di nome Giovanna Braga si è offerta di portarlo a casa sua.

Ho sentito parlare di Betoven sui social network. Io e mio marito eravamo già intenzionati ad adottare un cane e ne stavamo cercando uno. Quando ho visto la sua foto me ne sono innamorata. Ho subito mandato un messaggio all’istituto e poi ho scoperto la sua storia.

Per sollevarsi da ogni responsabilità, l’istituto ha fatto firmare alla donna una liberatoria. Certificato attraverso il quale, la donna si assumeva ogni responsabilità del cagnolino. Dalle più elementari alle più complesse.