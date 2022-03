Questa è la triste e terribile storia di un cane abbandonato in strada con due zampe rotte. Da solo non si sarebbe potuto salvare e non ce l’avrebbe sicuramente fatta a sopravvivere. Lo avevano abbandonato a un destino di stenti e di sofferenza. E a una morte certa. Chi lo può aiutare? Per fortuna delle persone di buon cuore hanno fatto di tutto per salvargli la vita e dargli una seconda opportunità.

Il podenco ibicenco è una razza di cane spagnola, originaria dell’isola di Ibiza nelle Baleari. Una razza molto antica di cani da caccia dalla corporatura elegante e fiera, proprio come questa povera creatura, che qualcuno ha pensato bene di scaricare come un oggetto vecchio perché aveva le zampe rotte

Capita spesso di trovare abbandonati cani di questa razza, sfruttati fino alla fine dai cacciatori di lepri e di conigli, che si liberano di loro nel peggiore dei modi quando non sono più utili ai loro scopi. Vengono o lasciati morire oppure abbandonati in strada, diventando ben presto dei randagi. La vita in strada non è facile, soprattutto se, come questo cucciolo, hai due zampe rotte.

Il video che racconta la tristissima storia di questo cucciolo è stata pubblicata su TikTok dall’account ufficiale di Galgos del Sol, una onlus che si occupa in Spagna di aiutare i cani di razza podenco e galgos che vengono abbandonati in strada.

I volontari lo hanno salvato e lo hanno portato subito da un medico veterinario, che attraverso un delicato intervento chirurgico ha cercato di dare una mano al povero cagnolino. Un cane che si è aggrappato alla vita come non mai, grazie all’appoggio dell’associazione.

Fonte foto da video su TikTok di galgosdelsol

Cane abbandonato in strada con due zampe rotte, come sta oggi?

Nel video si vede il cane che pian piano torna a camminare, mentre prima era costretto ad arrangiarsi come meglio poteva.

Per fortuna ha incontrato persone di buon cuore e in breve tempo si è ripreso alla grande. E ora gioca felice con altri cani salvati!