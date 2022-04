Il 30 gennaio scorso la nutrizionista Amanda Berti sul suo account TikTok ha pubblicato un video che ha spopolato. Protagonista un cane abbandonato in strada che segue l’auto su cui viaggiava la donna con il marito. E lo ha fatto con uno scopo ben preciso: convincere la coppia di ragazzi ad adottarlo.

Fonte foto da video su TikTok di casalfigueroa

Il cucciolo era spaventato e sporco. Come ha visto quell’auto passare su una strada sterrata ha capito che doveva provare a inseguirla, per chiedere tutto l’aiuto di cui aveva bisogno. La coppia transitava di lì di rientro a casa, visto che abita poco distante.

Quando marito e meglio lo hanno visto si sono subito fermati. E il cane non ha opposto alcuna resistenza. Il cucciolo dal pelo bianco con alcune macchie gialle si è fatto prendere in braccio, è salito in auto ed è andato a casa con i due giovani appena incontrati.

Ha seguito la nostra macchina, quindi abbiamo deciso di portarlo a casa, è super docile ed è stato felicissimo di leccarci.

A casa gli hanno fatto un bagno caldo, gli hanno dato del cibo e gli hanno anche delle medicine contro zecche e pulci. Lo hanno chiamato Caramel: subito ha fatto amicizia con gli altri due cani della fattoria, Muleke e Bacon. Ed è diventato subito parte integrante della famiglia. Finalmente ha la sua casa.

Fonte foto da video su TikTok di casalfigueroa

La fattoria è piena di altri animali. Oltre ai due cani, ai quali si è aggiunto anche Caramel, la coppia ha una tartaruga, dei pesci in acquario e anche un cane anziano di nome Mel, oltre a due cavalle di nome Pérola e Cristal, mamma e figlia.

Fonte foto da video su TikTok di casalfigueroa

Il video del salvataggio di Caramel è diventato virale in breve tempo, con milioni di visualizzazioni e migliaia di mi piace e commenti.