Cane abbandonato legato a un palo a Cercola: si cerca la donna del video

Si cerca la donna protagonista di un video che non lascia adito a dubbi. Un cane è stato abbandonato legato a un palo a Cercola, comune in provincia di Napoli, in Campania. All’inizio sembra una normale passeggiata di una donna con il suo cane per fargli fare la pipì. Ma in realtà è una terribile storia di abbandono.

In piena notte si vede una donna passeggiare con il suo cane. Niente fa presupporre a nulla di strano, ma alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento esatto in cui la donna abbandona a Cercola il cane, legandolo a un palo in strada.

Si vede la donna che cammina con fare sospetto, guardandosi intorno, tenendo il cane al guinzaglio. Guarda che non ci sia nessuno intorno che possa testimoniare l’atto di abbandono, ma non sa che le telecamere hanno ripreso il momento in cui ha legato il cane al palo.

Il video è stato pubblicato sui social. Si vede chiaramente che la donna lascia lì volontariamente quel cane. Come ricorda Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato online il filmato, il fenomeno è troppo diffuso e servono pene più severe.

Tra l’altro il caso avviene a pochi giorni di distanza dall’abbandono di un altro cane a Chiaia, poco distante.

Cane abbandonato legato a un palo a Cercola, già informate le autorità

