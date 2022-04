Si cercano testimoni per capire chi possa avere compiuto un gesto così crudele nei confronti di una povera creatura innocente. Dopo il salvataggio del cane abbandonato sulla tangenziale Est di Campobasso, in Molise, gli agenti stanno cercando il colpevole. Qualcuno lo ha legato al guardrail e lasciato lì a morire di stenti.

Rail, come gli agenti hanno ribattezzato il meticcio, visto che era legato al guardrail della tangenziale, è stato lasciato lì da persone prive di cuore. Gli agenti della polizia municipale di Campobasso lo hanno tratto in salvo venerdì 23 aprile dopo la segnalazione di una donna.

La donna, infatti, aveva notato quel cane tutto solo, nell’erba vicino alla tangenziale est della città molisana, che di solito è molto trafficata e percorsa da veicoli che vanno a velocità elevate. Qualcuno lo ha fatto salire in macchina, ha accostato, lo ha agganciato con il guinzaglio alla lamiera del guardrail e poi se n’è andato.

Simone Cretella, assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, chiede di contattare la polizia locale se si hanno informazioni in merito.

Le peggiori bestie hanno due zampe. Incredibile abbandono di un bellissimo e buonissimo cane di media taglia, vigliaccamente legato al guardrail sulla tangenziale est di Campobasso, in un punto pericolosissimo. Grazie alla Polizia Municipale per il pronto intervento, la messa in sicurezza del tratto di strada e la prima assistenza al cane, nell’attesa dell’arrivo del servizio di recupero. Al criminale che ha compiuto un simile gesto l’augurio sincero di finire, un giorno, nello stesso modo.