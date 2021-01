Su TikTok spopolano i tutorial su come creare delle “finte occhiaie” ma pochi sanno com’è nata questa moda. Cosa cercava di dire la giovane influencer

Le occhiaie sono tornate di moda. Se prima ci si ingegnava per nasconderle a tutti i costi, oggi non rappresentano più un problema. Sta spopolando infatti su Tik Tok il tutorial di una giovane influencer in cui disegna le occhiaie finte con un rossetto. E il tutto è diventato virale.

Tik Tok è sicuramente uno dei social più cool del momento. Qui, infatti, gli utenti possono dare libero sfogo alla fantasia e condividere con gli altri utenti di tutto il mondo le loro più grandi passioni. E grazie ai video condivisi sui social, molti personaggi presenti su Tik Tok sono oggi diventate persone di fama.

Ma Tik Tok è anche quel luogo in cui molti portano avanti delle battaglie come, ad esempio, l’accettazione di sé stessi. E proprio in queste ore è diventato virale il tutorial di una giovane influencer che mostra come disegnare occhiaie finte con un rossetto.

Sicuramente un gesto che ha come scopo quello di uscire fuori dagli schemi ed evitare inutili preoccupazioni per cose che sono del tutto naturali e che quindi devono essere assolutamente mostrate. E anche se non a tutte piacciono le occhiaie e si fa di tutto per coprirle, il messaggio del video è quello di accettarle.

L’idea parte dalla giovane influencer Sara Carstens la quale ha postato un video tutorial in cui sottolinea le ombre sotto gli occhi con un rossetto scuro. E nelle ultime settimane, l’hashtag #eyebags, cioè occhiaie, ha avuto 63 milioni di visualizzazioni.

Sono molti gli utenti che hanno copiato l’intento di Sara Carstens per sottolineare l’effetto liberatorio di smettere di correggere elementi del tutto naturali. Ovviamente, accanto all’entusiasmo di questa iniziativa da parte di molti, non sono mancate le critiche. Infatti alcuni hanno sottolineato come non si può ironizzare su un qualcosa che magari per altri potrebbe essere un serio problema.