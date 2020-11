Dei poveri opossum orfani non avevano più nessuno che si potesse prendere cura di loro. Senza la mamma a proteggerli, non sarebbero sopravvissuti a lungo. Per fortuna nel loro cammino hanno incontrato un cane che ha deciso di adottarli. Loro sono saliti sulla sua schiena e da lì non sono più scesi.

Siamo in Brasile, nelle foreste del Monte Alto, a San Paolo. Dove da tempo incendi distruggono tutto quello che trovano sul loro cammino. Con gravi danni alla flora e alla fauna locali.

Anche questa cucciolata di sette piccoli opossum ha dovuto lottare per sopravvivere alle fiamme. Il loro habitat è stato distrutto e i genitori hanno perso la vita nell’incendio. Erano soli al mondo.

Per fortuna sono stati salvati prima di morire anche loro. E hanno avuto la fortuna di trovare una nuova famiglia. Grazie a un cane che praticamente li ha adottati come se fossero dei cuccioli suoi.

Si chiama Jojo Toddynho, il nuovo padre adottivo dei marsupiali. Da quando gli opossum sono saliti sulla sua schiena, non sono più scesi da lì. Avevano trovato il loro posto sicuro nel mondo.

Alcuni soccorritori locali hanno salvato gli opossum, mentre aiutavano altri animali a scappare dal fuoco. Per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi, ma erano impauriti e stressati. Per fortuna hanno trovato conforto in un animale adottivo, incontrato al rifugio.

Fonte Pixabay

Cane adotta opossum orfani: una storia davvero tenerissima e dolcissima

La proprietaria di Jojo è Talita Peixoto, una studentessa di biologia, che dà una mano al rifugio che si occupa di prendersi cura degli animali feriti negli incendi. Quando ha visto gli opossum, la ragazza ha permesso al suo cane di incontrarli, mettendo gli animali sulla sua schiena. E lì è scattata la scintilla dell’amore. Il cucciolo ha iniziato a trattarli come se fossero suoi cuccioli.

Fonte YouTube Vincent Depu

Tutti sono sorpresi del legame che Jojo ha stabilito con queste piccole creaturine.