Una triste vicenda è avvenuta poche settimane fa, in California. Una donna ha rubato Kai, un cucciolo di Corgi che era ricoverato nella clinica, dopo un delicato intervento. Per fortuna è arrivato il lieto fine che tutti desideravano, poiché ha potuto riabbracciare in fretta i suoi amici umani.

A riportare l’accaduto è stato il noto quotidiano ABC7. Hanno racconto che il cane era stato sottoposto ad un delicata operazione per la sterilizzazione.

I suoi amici umani, hanno scelto di portarlo nella clinica di ARE Animal Rescue League. Il veterinario vista la sua situazione, ha deciso che il trattamento era l’unica soluzione per farlo vivere più a lungo.

La sua famiglia, ovviamente, ha accettato e deciso di ricoverarlo la mattina stessa dell’intervento. Fino a quel momento, in quel posto non era mai capitato nulla di insolito.

L’operazione era andata bene ed in attesa che si risvegliasse dall’anestesia, i dipendenti hanno deciso di tenerlo in uno dei loro box. All’improvviso però, è avvenuto il dramma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Una donna si è presentata nella clinica, dicendo che doveva fare visita ad un gatto. Un ragazzo all’entrata ha deciso di accompagnarla nella stanza e subito dopo è uscito per tornare alla reception. Nel giro di pochi minuti, grazie ad alcune telecamere hanno scoperto il dramma.

La scoperta dei ragazzi sul piccolo Kai

Dalle immagini hanno visto la ragazza che lo ha preso in braccio dal suo box ed è fuggita da un’uscita secondaria. La titolare del posto, ha avvisato subito i suoi amici umani, che sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

Nessuno aveva intenzione di mollare. Per questo hanno deciso di fare alcuni annunci su Facebook. Nel giro di pochi giorni le forze dell’ordine, hanno trovato la responsabile di quel gesto crudele. In più, il piccolo Corgi nonostante tutto era in ottima salute ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Chanel Goffro, di 21 anni è ora colpevole di furto e le forze dell’ordine l’hanno arrestata tempestivamente. Al momento è in carcere in attesa che il giudice fissi una cauzione.