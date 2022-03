Quando si incontra la propria anima gemella si fa di tutto per non farla scappare via. Anche se su sei un dolce cagnolino e hai incontrato per casa in strada un altro dolce cagnolino. Cockie è un cane che prima adotta un cucciolo abbandonato e poi, a modo suo, chiede al proprietario se possono tenerlo. Ovviamente convincendolo.

Fonte foto da video su TikTok di lonelyfoxmusic

A settembre scorso William Thomas Green, un uomo che risiede a Huntsville, in Alabama, negli Stati Uniti d’America, ha portato Cockie, il suo adorato cane, a fare una passeggiata, nonostante fosse freddo e avesse piovuto fino a poco tempo prima.

Arrivati in un punto tranquillo che il cucciolo conosce bene, William ha tolto il guinzaglio a Cockie ed è in questo momento che la passeggiata ha assunto tutta un’altra dolcissima piega.

Cookie ha fatto una corsa in un angolo del parco e non smetteva di fissarmi, sono tornato a vedere di cosa fosse così preoccupata.

Quando il ragazzo è arrivato sul posto, ha visto Cockie vicino a un’altra cagnolina, che si trovava distesa in una pozzanghera di fango. Era malnutrita, pelle e ossa, sporca e probabilmente malata. Ma il suo sguardo era felice, perché qualcuno l’aveva trovata.

Forse qualcuno l’aveva abbandonata durante la tempesta della notte precedente. Ma era così magra e malata da non riuscire a stare in piedi, segno che nessuno nella sua vita si era mai preso cura di lei in modo decoroso.

Fonte foto da video su TikTok di lonelyfoxmusic

Cane adotta un cucciolo abbandonato e gli salva letteralmente la vita

Sono andato immediatamente alla macchina e le ho preso cibo e acqua. Dopo aver mangiato e bevuto, è riuscita ad alzarsi e non si è allontanata da me.

Fonte foto da video su TikTok di lonelyfoxmusic

L’uomo ha iniziato ad accarezzarla e Lucky, questo il suo nome, era grata. L’hanno portata dal veterinario: aveva i vermi e soffriva di malnutrizione. L’avevano usata in un allevamento solo per partorire cuccioli. Adesso h a una nuova casa per sempre e un miglior amico peloso pronto a stare sempre al suo fianco.