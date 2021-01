Era un povero randagio in cerca di cibo e si è avvicinato a un agente di polizia sperando di avere una carezza: il cucciolo ha avuto ben altro, però

Da randagio costretto a vivere in strada e a elemosinare il cibo a diventare sergente, il passo è breve. Questa è la storia del cane adottato in caserma, da agenti di buon cuore che lo hanno salvato e lo hanno accolto come se fosse un loro collega. Un cagnolino che ha fatto di tutto per guadagnarsi la loro fiducia e fare in modo di ripagare il loro affetto.

Fonte Pixabay

Cabo Oliveira è un cane che nella sfortuna è stato fortunato. Oggi vive insieme ai colleghi della Caserma numero 17 di Ilha do Governador, l’isola più grande della baia di Guanabara, a Rio de Janeiro, in Brasile. Ma gran parte della sua esistenza l’ha vissuta in strada.

Questo meticcio si è unito alla caserma nel 2018, quando è stato salvato da quelli che in seguito sarebbero diventati i suoi colleghi. Oggi è un cane poliziotto davvero molto bravo. Un esempio per tutti quanti.

Fonte YouTube Rádio BandNews FM – Rio de Janeiro

In due anni Cabo Oliveira ha fatto carriera. Ma non dimentica quando era costretto a girovagare tra le baracche per procurarsi cibo e acqua. Per fortuna poi un giorno la sua vita è cambiata per sempre.

Da cane randagio, in due giorni Cabo Oliveira è diventato un cane poliziotto. Ha anche una divisa che è identica a quella dei suoi colleghi. E ha persino conquistato delle medaglie per il suo lavoro eccezionale.

Fonte YouTube Rádio BandNews FM – Rio de Janeiro

Cabo Oliveira, il cane adottato in caserma è un vero e proprio eroe

Il cane poliziotto è il più amato dalla gente, perché è sempre pronto ad aiutare tutti quanti. Il randagio sa cosa vuol dire soffrire. Ed è sempre pronto a dare una mano.

Fonte YouTube Rádio BandNews FM – Rio de Janeiro

E nei giorni liberi? Vive comunque con i colleghi. Ama passeggiare e anche giocare a palla, come ogni cucciolo!