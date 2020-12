Il povero randagio cercava un po’ di cibo. Il gesto dei dipendenti ha impressionato tutti

Migajon è il nome del cucciolo adottato da un negozio, per una bellissima storia di Natale, ma anche di riscatto. Un vero e proprio miracolo come quelli che si vedono nei film e che speriamo possano capitare anche nella realtà, per permettere a tutti i poveri animali randagi e di strada di avere un posto da chiamare casa.

Fonte Pixabay

Per Migajón, così come per molti altri animali di strada, il 2020 è stato un anno molto difficile. A causa della pandemia i volontari hanno avuto molte difficoltà a dare una mano ai randagi senza un tetto sopra la testa.

Migajón ha avuto la fortuna di imbattersi in un negozio che fa parte della catena Oxxo. Qui i dipendenti hanno deciso di accoglierlo come se fosse uno di famiglia, costruendogli una casetta, addobbandola per le feste di Natale.

Il cane randagio si è presentato di fronte alla porta della filiale, trovando affetto e una nuova famiglia. I lavoratori di questo punto vendita, che appartiene a una catena di negozi molto conosciuta nel paese, sono stati applauditi da tutti coloro che si sono imbattuti nella storia di Migajón sui social.

La sua nuova famiglia gli ha costruito una casetta dove dormire, decorandola con colori accesi e anche con il logo dell’azienda. Ma non si sono dimenticati delle decorazioni natalizie, visto il periodo dell’anno.

La bontà dei dipendenti che accolgono il cucciolo adottato dal negozio

Il nome Migajón lo ha avuto dai dipendenti del negozio che hanno pensato a tutto per fare in modo che possa sentirsi a casa.

Del resto si è presentato lì davanti per molti giorni, non potevano non prendersi cura di lui. Tanto che lo hanno soprannominato il cane Oxxo.

Fonte YouTube Excélsior TV

Una bella storia di Natale nella speranza che tutti i cani possano sperare in questo lieto fine.