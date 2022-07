Questa è la storia fortuna di Terra, un cane adottato in Puglia da due ragazzi tedeschi che si trovavano in vacanza nella splendida regione del sud Italia. Terra era un cane randagio che ha avuto la fortuna di incontrare la coppia, originaria della Germania e di passaggio in Italia, che ha deciso di regalargli una seconda opportunità.

Fonte foto da Pixabay

Mathias e Anna si stavano godendo la loro vacanza in Puglia. Stavano percorrendo la strada statale che da Fasano va a Brindisi, quando all’improvviso si sono imbattuti in un cane randagio. Era coperta di terra, piena di zecche, stanca, disidratata, affamata, allo stremo delle forze.

La coppia non si è voltata dall’altra parte. Mathias e Anna si sono fermati e hanno prestato i primi soccorsi a Terra, come l’hanno chiamata perché completamente sporca di terriccio al momento del salvataggio. Poi hanno cercato di contattare la sezione Enpa di Ostuni, che immediatamente ha inviato sul luogo del ritrovamento due volontari.

I medici veterinari hanno subito visitato Terrra. Aveva le pulci, le zecche e la rogna. Ma nonostante questi piccoli disturbi non era in pessime condizioni di salute. Mathias e Anna non l’hanno mai lasciata da sola. Anzi, hanno immediatamente deciso di adottarla e portarla via con loro in Germania.

Ovviamente la procedura è un po’ più lunga, visto che il cane randagio, per poter varcare i confini di un altro paese del vecchio continente, ha bisogno del passaporto europeo, che comprende anche profilassi e vaccini idonei per poter viaggiare in zona UE.

Cane adottato in Puglia da due ragazzi tedeschi: presto potrà andare nella sua nuova casa per sempre

Tutto è pronto in Germania per accogliere Terra. Mathias e Anna sono tornati a casa mentre l’Enpa di Ostuni si occupa della cagnolina e delle pratiche di adozione.

Tra qualche giorno Mathias tornerà in Italia per portarla nella sua casa per sempre.