Questa è la storia di un povero cane affamato che è stato salvato dalla polizia. Gli agenti, che sono intervenuti per prestare i primi soccorsi all’animale in difficoltà, lo hanno trovato abbandonato a Rancho Queimado. Subito gli hanno dato da mangiare. E dalla sua voracità, forse era da tanto tempo che non metteva niente sotto i denti.

Fonte foto da Pixabay

Gli agenti sono intervenuti per salvare l’animale solo, spaventato e affamato in seguito a una denuncia. Quando sono giunti sul posto della segnalazione, il cucciolo aveva ovviamente paura. Ma i poliziotti lo hanno calmato e hanno deciso di chiamarlo K3.

Gli agenti della polizia militare di Rancho Queimado, un comune della Grande Florianópolis, in Brasile, sono stati chiamati a inizio agosto per un intervento in mattinata, dai residenti della comunità di Canto dos Fetts. C’era un pitbull che attaccava altri cani.

Il sergente Geizon Rodrigo da Silva, comandante del distaccamento della PMSC (Polizia Militare di Santa Catarina) di Rancho Queimado e il soldato semplice Correa hanno raggiunto la zona. L’animale non era aggressivo, anche se ringhiava.

Aveva solo bisogno di acqua e cibo. E di qualche rassicurazione. Tutte cose che gli agenti hanno prontamente fornito all’animale, che con tutta probabilità è stato vittima di abbandono da parte dei precedenti proprietari che lo hanno lasciato lì.

Fonte foto da Pixabay

Cane affamato salvato dalla polizia: il pitbull ora è sano e salvo

Gli agenti, dopo averlo rifocillato e calmano, lo hanno portato all’Unità PMSC nel comune, per le prime visite del caso. K3 stava bene per fortuna e ha anche accompagnato gli agenti in macchina per i servizi di pattuglia. E presto potrebbe arrivare la sua adozione per sempre.