Cane aggredisce un uomo che tenta di far male alla sua anziana padrona, il video girato dai residenti

È proprio vero e chi vive con Fido lo sa: loro sono i nostri angeli custodi in terra e farebbero di tutto per noi, preservandoci da ogni pericolo. Questo cane protegge la proprietaria anziana di 70 anni che era stata aggredita da un uomo. Purtroppo il cane ha ucciso l’uomo, il figlio della donna. E ora rischia di morire anche lui.

Fonte Pixabay

Questa storia arriva da Juazeiro do Norte, comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione del Sul Cearense e della microregione di Cariri. Qui una donna è stata vittima di un’aggressione, ma per fortuna accanto a lei c’era il suo cane.

L’animale è intervenuto per proteggere in ogni modo la sua proprietaria. Lui aveva una sola e unica priorità: salvare l’anziana donna che era stata aggredita da un uomo.

La donna era anziana, aveva 70 anni. E il cane che era con lei è intervenuto per difenderla dal figlio di 52 anni, che la stava minacciando ed era in procinto di aggredirla.

La polizia ha fatto sapere che quella non era la prima volta che accadeva. Ma a differenza delle altre volte, questa volta a difendere l’anziana signora c’era il suo cane. Che ha agito con tutte le sue forze, causando purtroppo la morte del 52enne.

Gli agenti non hanno ancora reso noto il rapporto sulle cause della morte dell’aggressore, perché non è pronto. C’è però chi chiede provvedimenti per il cane, anche se lui ha agito in forma difensiva, non ha attaccato nessuno.

Cane protegge la proprietaria e uccide un uomo: cosa gli capiterà?

Mariângela Bandeira, presidente della Defending Animal Defenders Association (Adac), ha detto che eseguiranno ogni test necessario, provvedendo anche alla sua castrazione. E se possibile troveranno una casa per lui..

Fonte YouTube Campo Maior Em Foco

Speriamo nessuno gli faccia del male. Il cucciolo ha reagito d’istinto e ha salvato la sua proprietaria.