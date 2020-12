Cucciolo di alano mangia un metro di decorazioni natalizie

Questo povero cucciolo di alano se l’è vista brutta durante le feste di fine anno. I proprietari si erano accorti che mancavano delle decorazioni natalizie dal caminetto. E visto che il loro cane stava male hanno immaginato dove fossero finite. Per fortuna l’intervento urgente del veterinario ha scongiurato il peggio.

Dexter è un bellissimo cane di razza, un alano che durante le feste di fine anno è stato portato d’urgenza alla PDSA Margate Pet Clinic, dopo che i suoi proprietari si sono insospettiti del fatto che in casa mancassero delle decorazioni natalizie.

Sulla mensola del caminetto, infatti, mancava almeno un metro di decorazioni di Natale. Dexter aveva cominciato a stare male e non è stato difficile capire il motivo per il quale il loro cane stesse così male.

Portato dal veterinario, i medici lo hanno sottoposto ai raggi X, che hanno confermato che Dexter si era mangiato quasi un metro di decorazioni di Natale. Il nastro si era bloccato nel suo intestino e per questo motivo stava male.

I medici hanno deciso di ricorrere a un intervento chirurgico d’urgenza per poter rimuovere quell’oggetto che gli stava causando un blocco intestinale. E che poteva risultare fatale se non fossero intervenuti in tempo.

La dottoressa Kate Milroy ha condotto l’intervento che è stato un successo. I medici sono riusciti a tirare fuori le decorazioni per intero. Per fortuna tutto è andato bene e il cane in poco tempo si è ripreso. Chissà se avrà imparato la lezione.

Non solo il cucciolo di alano ama mangiare le decorazioni di Natale

Purtroppo le feste di fine anno sono piene di storie come questa, che per fortuna si è risolta nel migliore dei modi. Ma quanti cuccioli mangiano le decorazioni di Natale e poi si sentono male?

A Natale prestiamo attenzione a quello che mangiano i cani. Che sia cibo umano o altri oggetti lasciati incustoditi in giro per casa.