Cane aiuta il padrone portando la carta igienica in bagno

Ketchup è un dolce e adorabile cagnolino di razza Corgi, la razza più amata dalla Regina Elisabetta II, che a Buckingham Palace e in ogni sua dimora reale ospita tantissimi cuccioli adorabili. Proprio come lo è Ketchup, che ad aprile 2020 ha dimostrato la fedeltà alla famiglia. Il cane aiuta il padrone, come si vede nel video, nel momento del bisogno, portandole la carta igienica in bagno.

Fonte foto da video TikTok di ketchupthecorgi

Ketchup aveva visto che la sua mamma umana era andata in bagno. Ma rispettando la sua privacy non era entrata dentro insieme a lei, le aveva lasciato un po’ di intimità. Però a un certo punto la donna ha avuto bisogno di lui.

Come ha raccontato la proprietaria di Ketchup nel video poi condiviso su TikTok, quando si è resa conto di non avere più carta igienica, ha chiamato in soccorso il suo miglior amico peloso. Che prontamente è intervenuto per darle una mano.

Capita a tutti di rimanere a secco di carta igienica proprio mentre si è seduti in bagno. Si spera sempre di avere qualcuno che possa essere d’aiuto. E la proprietaria di Ketchup sapeva che poteva contare sul suo aiuto.

La donna ha chiamato la sua cagnolina e lei è subito corsa a vedere cosa potesse fare per lei. Alla proprietaria è bastato chiedere al cane di prendere la carta igienica e il cane ha fatto una corsa in dispensa per prenderla e portarla in bagno.

Fonte foto da video TikTok di ketchupthecorgi

Cane aiuta il padrone in bagno e il video diventa in breve tempo virale

Il video ha raccolto oltre 17 milioni di visualizzazioni, 2,9 milioni di reazioni e migliaia di commenti, che fanno i complimenti alla dolce Ketchup che sa esserci sempre quando la mamma umana ha bisogno di lei. Vorremmo tutti avere Ketchup nelle nostre vite!