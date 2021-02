Cucciolo di Sprocker Spaniel che aiutava il suo proprietario a combattere la depressione viene rubato durante una passeggiata. La disperazione dell’anziano: “Incubo senza fine”

Il cane aiuta gli proprietario con depressione, dandogli una mano a riprendersi e a ritrovare la gioia di vivere che la malattia cerca di sottrargli. Durante una delle passeggiate del cagnolino, però, qualcuno lo ha rubato e se l’è portato via. Ora tutti lo cercano disperatamente: chi può avere qualche informazione utile, deve aiutare a ritrovare il cucciolo.

Fonte Pixabay

Mike Jasper è un uomo di 66 anni che vive a Londra e ogni giorno deve fare i conti con ansia e depressione, ma anche con altri problemi mentali. Accanto a lui c’è sempre un cane di razza Sprocker Spaniel, di nome Ted, che lo aiuta a tenere sotto controllo i sintomi.

I cani sono in grado di far stare bene le persone con cui vivono, perché per loro sono davvero molto importanti. Anche quando soffrono di disturbi di tale natura, possono essere capaci di cambiare le loro vite per sempre.

Mentre passeggiavano a Cannon Hill Common a Merton, un uomo si è avvicinato a loro e ha iniziato a fare a Mike tante domande su Ted. L’uomo ha cercato di andare via e lo sconosciuto gli ha anche detto se aveva paura che gli volesse portare via il cane.

L’uomo è stato poi aggredito da un’altra persona alle spalle. Caduto a terra, non ha potuto impedire che gli rubassero il cane. Mike adesso è disperato e chiede aiuto per ritrovare il suo Ted.

Cane aiuta il proprietario a vivere: aiutiamo Mike a ritrovare Ted

Lui è tutto per me e per la mia famiglia, e la casa è troppo tranquilla e solitaria senza di lui. Ho davvero lottato per la mia salute mentale negli ultimi anni e Ted è stato una parte importante della mia guarigione, senza di lui non so come continuare. Mi sembra di vivere un incubo senza fine.

La famiglia di Ted offre una ricompensa di 5mila sterline per chi saprà aiutarla a riportare a casa.