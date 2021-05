Cane aiuta l’artista di strada e il video diventa virale

Oggi siamo certi che non vedrai un video più dolce, adorabile e tenero di quello che ti proponiamo. Perché i protagonisti della storia hanno fatto di tutto per rendere adorabile un gesto di solidarietà unico. Il cane aiuta l’artista di strada come può a raccogliere più soldi per sopravvivere. E il video che li ritrae diventa in breve tempo virale in tutto il mondo.

Fonte TikTok kellycoenknight

Kelly Coen Knight è una ragazza che si è imbattuta in strada in una scena davvero commovente che ha dovuto registrare e condividere sul suo profilo di TikTok. La scena era quella di un cucciolo che aiuta il suo proprietario mentre si esibisce nella piazza di New Orleans, in Louisiana, Stati Uniti d’America.

Kelly Coen Knight ha deciso di condividere sul suo profilo social su TikTok martedì 18 maggio un’immagine davvero dolcissima. E che dimostra l’amicizia e l’amore che c’è tra il cucciolo e l’artista di strada. Tutti erano incantati dal duo.

Nel video si vede l’uomo seduto in mezzo al marciapiede, mentre si esibisce sulle note della canzone Let it Be dei Beatles, per intrattenere i passanti. Mentre il cucciolo passa a ritirare la donazione.

Il cane è davvero molto elegante, ha anche un costume di scena, un adorabile maglioncino rosa. Prende i soldi che la gente decide di donare e li porta al suo miglior amico umano.

Cane aiuta l’artista di strada: il video diventa virale

Il video è stato semplicemente accompagnato dalla scritta “Spettacoli di strada a New Orleans”. C’è chi si chiede chi abbia più talento, ma entrambi sono bravissimi: il cantante e il suo amico a quattro zampe.

Spettacoli che scaldano il cuore è che dimostrano che davvero i nostri cani sono i nostri migliori amici. Sempre che ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo.