Non è divertentissimo farlo insieme?

Cani e proprietari si divertono sempre quando sono insieme, qualunque sia il posto da loro frequentato. Puoi immaginarti anche solo per un attimo lo spasso di un cane al parco acquatico insieme al suo miglior amico umano, mentre utilizza lo scivolo d’acqua insieme a lui? Ecco, questo sì che è il massimo del divertimento, per bipedi e quadrupedi.

Fonte foto da Instagram psicologanabeatriz

Lunedì 13 settembre 2021 la psicologa Ana Beatriz Queiroz ha condiviso sui suoi social network un video davvero simpatico che vedeva come protagonista Yuno, il suo cane color caramello di 8 anni. Quel giorno i due erano andati a divertirsi in un parco acquatico.

Il piccolo è stato filmato mentre scendeva da uno scivolo ad acqua, che si trova nella proprietà privata della famiglia a Castanhal, un comune del Brasile nello Stato del Pará, parte della mesoregione Metropolitana de Belém e della microregione di Castanhal.

Il cagnolino sa come divertirsi. Ed è spesso protagonista di video assolutamente adrenalinici. Adora giocare e adora trascorrere del tempo con la sua proprietaria, che gli fa vivere ogni giorno mille avventure diverse. Tutte raccontate sui social.

Secondo la proprietaria Yuno adora scivolare per un paio di volte giù dallo scivolo, per poi rimanere a mollo nell’acqua a godersi tutto quel relax. Intorno a lui le persone che gli vogliono bene si divertono e lo coinvolgono in tanti giochi diversi.

Fonte foto da Instagram psicologanabeatriz

Cane al parco acquatico: il video Ana Beatriz Queiroz diventa virale

Il video ha ottenuto più di 1,6 milioni di visualizzazioni, 234.000 reazioni e migliaia di commenti. Tutti sono rimasti stupiti per il coraggio dimostrato dal cane, che in realtà è abituato a tutta quell’adrenalina.

Fonte foto da Instagram psicologanabeatriz

Con le sue acrobazie, Yuno ci fa venire voglia di tuffarci in una piscina piena di acqua della giusta temperatura. Magari con un simpatico cane color caramello come lui.