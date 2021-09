Chi lo ha detto che cani e gatti non possono essere migliori amici? Il rapporto che si crea tra questi animali può essere semplicemente eccezionale, come dimostra il Golden Retriever Apollo che salva il vecchio gatto cieco che cade in piscina. Il cucciolo ha guidato l’anziano amico verso il bordo, per poterlo trarre in salvo.

Aurea Pirmann è una donna che vive a Joinville, a Santa Catarina, uno stato nel Sud del Brasile. Caratterizzato da una lunga costa sull’Oceano Atlantico. Il 29 giugno scorso ha pubblicato un video che mostra due dei suoi nove animali domestici.

Leo è un gatto persiano cieco di 14 anni, un micio molto anziano che ha bisogno a volte di aiuto. Mentre Apollo è un dolcissimo Golden Retriever che si prende cura di lui. Lo ha fatto anche quando il micio è caduto in piscina e il cucciolo lo ha aiutato a uscirne.

L’istinto protettivo è un comportamento naturale dei cani. Apollo lo ha dimostrando aiutando il suo fratello felino che si trovava in difficoltà. Leo è cieco e probabilmente è caduto in piscina mentre passeggiava in giardino.

Di solito beve l’acqua dalla fontanella situata nell’area della piscina. Questa volta deve aver perso la direzione ed essere caduto.

Ma per fortuna non era da solo, perché il Golden Retriever, sapendo che il micio aveva bisogno di aiuto, non lo ha lasciato nel momento di difficoltà.

Vecchio gatto cieco cade in piscina e il cane lo tira fuori

La donna ha raccontato che Apollo ha guidato Leo verso il bordo della piscina, così da potersi mettere in salvo.

Apollo era lì disperato a dare la direzione a Leo. Era importantissimo essere lì in modo che Leo non perdesse la direzione d’uscita.

Pochi istanti dopo, il gatto è apparso bagnato all’interno della casa e la donna ha controllato le immagini delle telecamere di sicurezza interne alla casa scoprendo cos’era successo. Cani e gatti possono essere ottimi amici. Anzi, possono anche essere l’angelo custode l’uno dell’altro.