Cane alla stazione di polizia: rivuole indietro il suo amico umano

Cosa ci fa il cane alla stazione di polizia? Perché è entrato e si è diretto dagli agenti che hanno appena arrestato una persona? Questo cagnolino dimostra la sua fedeltà al suo miglior amico umano, che è appena finito in manette. Il cucciolo fa di tutto per intenerire i poliziotti e far rilasciare la persona più importante al mondo per lui.

Siamo nella Repubblica Dominicana e il cane protagonista di questo video spiega alla perfezione la famosa frase che di solito gli sposi pronunciano davanti all’altare: nella buona e nella cattiva sorte lui c’è sempre per il suo miglior amico umano e non lo lascerà mai.

Il suo proprietario, infatti, è stato arrestato dagli agenti di polizia per aver violato le leggi locali sul coprifuoco messo in atto per poter fermare l’epidemia di Coronavirus. Questo cucciolo non ne vuol sapere e fa di tutto per far tornare l’uomo in libertà.

Dopo che gli agenti hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi, il cane si è presentato alla stazione di polizia intromettendosi per evitare che l’uomo fosse condannato. È arrivato dagli agenti intenzionato a farlo liberare immediatamente.

Un fuori programma davvero insolito per gli agenti che hanno arrestato il giovane portandolo in prigione per essere subito processato. Rambo, questo il suo nome, dimostra la fedeltà dei cani che va oltre ogni immaginazione.

Cane alla stazione di polizia commuove tutta la comunità locale

Chi conosce la coppia sa qual è il legame profondo tra Rambo e il suo miglior amico umano. Tanto da spingerlo ad andare dalla polizia, seguendo l’auto, e chiedere la sua liberazione.

Rambo fa l’avvocato difensore scodinzolando, saltellando e facendo lo sguardo più dolce che potesse fare. E indovina un po’? Gli agenti si sono inteneriti e lo hanno lasciato libero, nonostante avesse violato il coprifuoco.