Concluso vertice di maggioranza: si va verso la conferma del coprifuoco alle 22. Ecco le indiscrezioni

Escono i dati sull’emergenza epidemiologica da Coronavirus in Italia e nel mondo, con riferimento alla giornata di domenica 10 gennaio 2021. Oggi si sono rilevati 18.627 casi e il numero di morti ammonta a 361. Numeri che non possono, ovviamente, lasciare indifferenti, in ragion dei quali il coprifuoco va verso la conferma.

Finita la riunione sul coprifuoco

Da qualche minuto è finita la riunione del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e i capi delegazione di maggioranza sul nuovo Dpcm. Nel vertice ha tenuto banco il contenuto del decreto in arrivo per fronteggiare la minaccia costituita dal Covid-19 e dell’incontro con le Regioni in agenda domani.

Solo 5 Regioni in zona arancione

Stando alle recenti indiscrezioni, per tenere sotto controllo la situazione e contenere i numeri sempre preoccupanti, le autorità competenti in materia avrebbero stabilito di confermare il coprifuoco alle ore 22. Nel mentre, verrebbe introdotta la zona bianca. Dunque, i provvedimenti in previsione saranno probabilmente un decreto legge (Dl) e un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm)

L’Italia intera è in zona arancione, ancora però per poche ore. Difatti, da domani, lunedì 11 gennaio 2021, a venerdì 15 gennaio, lo saranno unicamente 5 Regioni, vale a dire: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, come ha previsto mediante apposita ordinanza il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Dosi dei vaccini esaurite

Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione della maggioranza per il Dpcm in divenire. A esprimere disagi è, inoltre, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Secondo quanto ha affermato il presidente, nella Regione si sono esaurite le dosi dei vaccini. Con una percentuale di somministrazione inferiore alla soglia del 40 per cento, ci sono la Calabria al 39,3%, la Lombardia al 38% e la provincia di Bolzano al 34,8%.

Coprifuoco: le misure definite dall’esecutivo

Per arginare e contrastare il problema, nella speranza di concreti progressi, l’esecutivo avrebbe definito la conferma del coprifuoco a partire dalle ore 22 e l’introduzione della zona bianca, nei territori chiaramente meno colpiti dalla pandemia.