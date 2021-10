Questa è la storia di un cane che ama ascoltare dal pancione della sua mamma umana il fratellino. Durante tutta la gravidanza adorava appoggiare l’orecchio sul pancione della donna per sentire il battito del nascituro in arrivo. Ma non solo: amava anche ascoltare il battito del futuro neonato durante gli esami ecografici.

Avon, questo il nome della cagnolina, è sempre stata un cane irrequieto e molto attivo. Tuttavia il suo comportamento è cambiato da quando la sua mamma umana è rimasta incinta. Shea Haugen, questo il nome della donna, ha notato che il cane era diventato più calmo e gentile.

I cani hanno la capacità di percepire quando un evento importante come una gravidanza sta per cambiare la nostra vita. Grazie anche al loro fiuto sopraffino, percepiscono chiaramente anche i cambiamenti ormonali che occorrono al nostro corpo e reagiscono in modi diversi a questi cambiamenti. E Avon ha deciso di diventare più affettuoso e premuroso.

Sheha ha notato che il comportamento di Avon era cambiato già al terzo mese di gravidanza. Così come spiegato a The Dodo, un’organizzazione internazionale per la protezione degli animali, Avon deve essersi reso conto della gravidanza della donna intorno alla 14-15esima settimana. Solitamente Avon è un cane che salta molto, ma di punto in bianco ha cominciato a essere più gentile.

Ma non solo: il cane è diventato anche iper protettivo e ha messo da parte i suoi giocattoli preferiti per stare sempre accanto a Shea. Inoltre man mano che la pancia di Shea cresceva, ecco che Avon diventava sempre più docile e socievole.

Cane ama ascoltare dal pancione il fratellino che sta per arrivare

Avon sembrava quasi sapere che stava per arrivare un nuovo amico. Durante la gravidanza, oltre ad osservare con attenzione i movimenti della donna, ha poi adottato una nuova abitudine: appoggiava la testa sulla pancia della donna per sentire i movimenti del fratellino che stava crescendo lì dentro. Avon era particolarmente contento quando sentiva calciare il bambino: a quel punto cominciava a scodinzolare in maniera incontrollabile.

Dopo la nascita del piccolo, Avon si è trasformata in un’eccellente sorella maggiore. Se prima ascoltava il suo fratellino umano ancora non nato, adesso che è venuto alla luce sarà una sua fedele compagna di vita per sempre.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: