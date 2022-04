Questa è la storia di un cane anziano contento perché la sua famiglia gli aveva fatto una bella sorpresa. La dolce cagnolina Daisy, infatti, quel giorno festeggiava il suo 15esimo compleanno e la sua famiglia umana ha deciso di celebrare l’amica pelosa con una bella festa, una grande festa, per celebrare la sua vita semplicemente straordinaria.

Sapevamo che volevamo darle una grande festa di compleanno. Per celebrare la sua straordinaria vita e come tributo alle sue radici!

La dolce chihuahua vive da 15 anni con la sua famiglia umana: i proprietari la adorano e lei adora loro. Quando è venuto il momento di festeggiare il compleanno hanno pensato di fare le cose in grande stile, come ha raccontato Nguyen, la proprietaria di Daisy.

Nguyen ha detto che famigliari e amici non hanno badato a spese e a sforzi pur di garantire a Daisy la perfetta festa di compleanno, per fare in modo che tutto fosse semplicemente indimenticabile. E così è stato, perché la cagnolina ha sorriso tutto il tempo.

Erano presenti tutte le persone speciali di Daisy, per poter festeggiare i 15 anni di vita. Un momento davvero emozionante in cui, come ha detto Nguyen, proprietaria della cagnolina, si poteva sentire tutto l’amore che provavano l’uno per l’altra.

Cane anziano contento della sua festa di compleanno: c’era anche una torta a forma di chihuahua

La famiglia di Daisy le ha anche preparato una torta davvero unica nel suo genere. Non una normale torta di compleanno, ma una solo per lei, che era stata realizzata completamente a immagine e somiglianza della festeggiata speciale.

Quando abbiamo portato la torta per il suo momento speciale, i suoi occhi si sono riempiti di lacrime ed era così felice.

Nonostante l’età non proprio più giovanissima, Daisy si è goduta la giornata e si è divertita tanto, grazie a tutte le persone che la amano più di ogni altra cosa al mondo.