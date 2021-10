Non ha saputo resistere alla tentazione

Che belli i party. Ci sono le decorazioni, i regali, gli amici. E ci sono invitati che tirano uno scherzo di cattivo gusto al povero festeggiato, come nel video che ti presentiamo oggi. Il diabolico Golden Retriever ruba la torta di compleanno al suo amico canino che quel giorno celebra il giorno della sua nascita. E non si pente nemmeno del suo gesto.

Il cane dorato ha attirato l’attenzione di tutti alla festa di compleanno di un Pastore Tedesco. La famiglia del cucciolo era intenta a celebrare ils uo compleanno portando anche una torta, per condividerla con gli amici pelosi.

Quando è venuto il momento di cantare Happy Birthday, la mamma umana del Pastore Tedesco ha tirato fuori la torta, che il festeggiato avrebbe dovuto assaggiare per primo. Ma il Golden Retriever lo ha battuto sul tempo.

Infatti, il Golden Retriever ha deciso di dare un primo morso a quel dolce che sembrava così tanto allettante. Il Pastore Tedesco è rimasto leggermente interdetto, mentre gli umani presenti cercavano di limitare i danni.

L’invitato alla festa di compleanno del cane, sia quelli a quattro zampe sia quelli a due zampe, sono rimasti senza parole nel vedere quella scena, che è stata immortalata in un video.

Golden Retriever ruba la torta e non si pente del gesto

Il video, ovviamente, è stato pubblicato subito online ed è diventato virale in poco tempo. Nel filmato si vede il tutor accucciato con il dolce per raggiungere il festeggiato, ma il Golden Retriever batte sul tempo il Pastore Tedesco e si porta via la torta.

Ovviamente le mamme umane dei cani hanno cercato di fermare quel gesto, tentando di recuperare la refurtiva, tra le risate dei presenti che non potevano credere alla scenetta che stavano vedendo in diretta. Il Golden Retriever intanto continuava a gustarsi la torta dell’altro cane…