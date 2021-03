Cane anziano rischia di congelare in uno stagno

Il povero cane anziano rischiava di morire congelato all’interno di uno stagno dove era finito dentro e dal quale non riusciva più a venire fuori. Per fortuna alcuni poliziotti hanno fatto tutto quello che era in loro potere per potergli dare una mano e tirarlo fuori da quel guaio che poteva essere fatale per il povero cagnolone.

Fonte Pixabay

Larry Lavalle è un agente di polizia che dimostrato di avere un grandissimo cuore. Un giorno affacciandosi dalla finestra di casa sua ha visto qualcosa di strano muoversi all’interno di uno stagno a Kippens, Terranova occidentale, in Canada.

Decise di correre a vedere cosa stesse succedendo e mentre si avvicinava ha subito capito che c’era qualcuno in difficoltà. Era un Golden Retriever anziano, che era rimasto intrappolato a testa in giù nel ghiaccio di un laghetto.

Il cane si muoveva a fatica. Il funzionario, che lavora con la Royal Canadian Mounted Police, pensava anche di essersi sbagliato e che fosse una scatola nel ghiaccio. Ma avvicinandosi ha capito che invece era un animale bisognoso di aiuto. Doveva intervenire il più velocemente possibile.

Larry Lavalle si è fatto aiutare dal collega Kris LeGresley. Insieme hanno trovato una strada per raggiungere il povero animale e in poco tempo lo hanno tirato fuori dalle acque gelide di quello stagno che per il freddo era completamente ghiacciato.

Dopo il salvataggio, hanno portato il cane anziano dal veterinario

Gli agenti hanno subito preso un’auto e hanno portato il cane in una clinica veterinaria: fortunatamente sono arrivati in tempo e il cane è salvo. Qualche minuto in più e forse sarebbe morto congelato in quel laghetto ghiacciato.

Un portavoce di St. George RCMP dove il cane è stato portato ha detto che il Golden Retriever è stato riportato dalla sua famiglia: lo stavano cercando ed erano grati a chi ha permesso al cane di ritornare a casa.