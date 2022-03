La mattina del 25 dicembre (o la sera del 24 dicembre, dipende dalle usanze), non c’è niente di più emozionante dell’aprire i doni che sono stati messi sotto l’abete illuminato e decorato per le feste di fine anno. Come il cane che apre il regalo di Natale e si vede lontano un miglio che non vede l’ora di scoprire che cosa c’è dentro quel pacchetto e quella scatola di Amazon!

Fonte foto da video su TikTok di mummyburns1

L’account di TikTok mummyburns1 ha pubblicato il 29 dicembre scorso un filmato in cui si vede un cane aprire il suo primo regalo natalizio da quando è stato portato in salvo. La scena è stata registrata nel Regno Unito, dove adesso il cucciolo finalmente vive.

L’utente sottolinea che per il cane è il primo Natale nel Regno Unito. Purtroppo gran parte della sua vita l’ha vissuta da solo in strada, perché era un randagio che viveva sulle strade della Macedonia. Ma ora non più. Perché è stato salvato e ha una casa per sempre e una famiglia amorevole che si prende cura di lui.

Nel video si vede il cane intento a spacchettare il suo regalo personale per Natale. Forse è il primo dono che riceve in vita sua e lo si capisce da come rende unico questo momento, con quale gioia scarta la carta per scoprire cosa c’è dentro.

Il video va avanti per un minuto, nel quale il cucciolo sembra divertirsi di più con la carta che pensare al contenuto della scatola stessa. Come del resto succede con tutti i nostri pelosetti alle prese con pacchetti da scartare per compleanni, anniversari o ricorrenze proprio come il Natale.

Cane apre il regalo di Natale con tanta gioia: speriamo non ci sia dentro niente che si possa rompere

Cosa ci sarà lì dentro? C’è chi dice che il cane abbia trovato giochi e dolcetti.

Di sicuro ha trovato tutto quello di cui ha bisogno nella sua nuova casa per sempre: il regalo più bello che potessero fargli.