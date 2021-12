Allie è una dolcissima cagnolina che purtroppo, come accade molto spesso, non ha avuto un inizio di vita molto semplice. Oggi per fortuna ha fatto una trasformazione incredibile, ma cosa più importante è tornata a fidarsi di nuovo degli esseri umani, solo grazie al lavoro dell’addestratrice.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che merita di essere conosciuta, poiché tutti gli animali dovrebbero avere una seconda possibilità di vita, come quella che ha avuto questa cucciola.

La piccola Allie è stata trovata un anno fa dentro il fiume di Evansville. Per scappare dalla casa dove era vittima di maltrattamenti, ha nuotato per diversi chilometri. Era l’unico modo per essere al sicuro.

Tuttavia, la cucciola a causa dell’inferno in cui ha vissuto, non aveva proprio fiducia negli esseri umani. Infatti quando i ragazzi hanno provato ad avvicinarsi a lei per poterla salvare, la piccola è fuggita via. Non ne voleva saperne di farsi toccare.

CREDIT: FACEBOOK

Per catturarla, hanno lavorato per 6 lunghe ore. Alla fine hanno dovuto usare una trappola, perché Allie era spaventata anche da ogni tipo di collare e guinzaglio. È stato un lavoro davvero lungo e difficile.

Subito dopo, hanno portato la piccola nella clinica veterinaria e il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita. Inoltre, le ha prescritto cure e trattamenti per tornare a stare bene.

La bellissima adozione della piccola Allie

Un’addestratrice chiamata Michelle Philips appena è venuta a conoscenza di questa triste vicenda, è andata in fretta sul posto per conoscere la cagnolina. Voleva aiutarla a stare di nuovo bene. Infatti ha deciso di prenderla in affidamento, per aiutarla a dimenticare l’inferno che ha vissuto.

Allie la prima notte nella nuova casa, ha dormito per tutto il tempo sul divano. Era stanca e distrutta. Per fortuna però, la donna è riuscita ad iniziare un lavoro con lei. Un lavoro davvero particolare.

CREDIT: FACEBOOK

Nel giro di poco tempo, la cucciola ha fatto un’incredibile trasformazione. È tornata a fidarsi degli esseri umani ed ogni giorno esce per il quartiere senza il guinzaglio, ma non cerca mai di fuggire. Inoltre, Michelle proprio 1 anno dopo il loro incontro, per festeggiare, ha deciso di adottarla per sempre.