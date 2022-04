Cane ascolta il bambino nel grembo della sua mamma umana

Una dolcissima storia d’amore da condividere. Il cane ascolta il bambino che la sua mamma umana porta ancora nel suo grembo, perché adora stare ore a sentire i suoi movimenti nel pancione. Sicuramente quando il piccolo o la piccola verrà al mondo, avrà un miglior amico pronto ad accompagnarlo dappertutto.

Shea Haugen è la mamma umana di Avon, un dolce cagnolone che sa che la sua vita sta per cambiare. La donna è incinta e presto in casa arriverà un frugoletto bisognoso di tanto affetto e di tante cure. E Avon è pronto a fare la sua parte.

La famiglia sa che Evon è un cane che non è mai stanco: giocherebbe da mattina a sera, è sempre molto energico e quando vanno al parco o a fare una passeggiata non vuole più tornare a casa. Ma da quando Shea Haugen è incinta, sembra essersi calmato. E non la molla un attimo.

Avon si è accorto della gravidanza della mamma umana intorno alla quindicesima settimana. Prima saltava molto, ma da quel momento ha iniziato a essere più calmo e più gentile. È sempre al suo fianco e sembra volere proteggere lei e il cucciolo umano.

Ha capito che avrà un ruolo fondamentale nella crescita di quel bambino. E giorno dopo giorno il rapporto si è rafforzato. Puoi solo immaginare quanto sarà premuroso e protettivo nei suoi confronti quando sarà nato?

Cane ascolta il bambino dalla pancia della mamma

Ogni giorno Avon appoggia delicatamente la testa sul ventre della donna per sentire ogni minimo movimento del suo fratellino umano.

Abbassa decisamente la testa per sentirlo ed è molto eccitata quando calcia. Di solito è quando la sua coda inizia a oscillare in modo incontrollabile.

Il rapporto tra cani e bambini è sempre speciale. E inizia molto presto. In questo caso ancor prima che il piccolo venga alla luce.