I cani sono proprio i nostri migliori amici. E lo sono fin dalla più tenera età, per questo si consiglia di far crescere i più piccini di casa con accanto un amico pelosetto, che può insegnare tante cose. Come il cane che aspetta con pazienza che la bambina finisca di fargli il bagnetto, mentre il padre le dice come fare e cosa non fare. Ha solo 4 anni la piccola!

Fonte foto da video Instagram di cookie_cute

Biscuit è un cane che è diventato famoso sui social network dopo che il suo papà umano ha pubblicato un video che lo ritrae mentre fa il bagnetto in una grande bacinella. Il Golden Retriever è coccolato in bagno da Jamie, una dolce bambina di soli 4 anni, che vive con la sua famiglia a Bangkok, in Thailandia.

Thanankorn Pakdeeatsawasophon, il papà di Jamie, registra il video, mentre la figlia si impegna a fare il bagnetto al dolce cucciolotto. E le dà utili suggerimenti, come strofinare il collo del Golden Retriever con l’acqua saponata, mentre Biscuit non fa una piega.

La figlia di Thanankorn Pakdeeatsawasophon, poi, passa al risciacquo, prendendo un annaffiatoio rosa con cui bagna delicatamente il suo cane:

Puoi versargli l’acqua addosso ma fai attenzione ai suoi occhi.

Questo il commento del papà, che poi si avvicina un attimo per togliere la bolla di sapone che si è formata sulla testa di Biscuit, per evitare che il sapone gli entri negli occhi.

Il cane aspetta che la piccola di casa finisca di fargli il bagnetto

Il dolce Golden Retriever sta per tutto il tempo seduto al suo posto in attesa che la ragazza finisca di pulirlo, prima di potersi scrollare via l’acqua di dosso per potersi asciugare la pelliccia bagnata.

Tuttavia, quando Biscuit si scuote, lo spruzzo d’acqua ha quasi fatto cadere la ragazza. Piccolo contrattempo.