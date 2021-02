Cane aspetta il proprietario fedelmente da 5 anni, anche se è morto

Il povero cane aspetta il proprietario fedelmente ogni giorno, come ha sempre fatto nella sua vita. Attende che torni finalmente dal lavoro e possa stare un po’ con lui. Sono 5 anni che si presenta sempre nello stesso punto dove prima lo poteva riabbracciare. Il cane non sa che il suo miglior amico umano è morto.

Fonte Pixabay

La storia di Da Huang sta facendo commuovere tutto il mondo. Il signor Shen ha salvato il cagnolino per le strade della città di Shenyang, nella provincia di Liaoning, in Cina.

La vita del cane da quel giorno è cambiata radicalmente. Il cucciolo ha dedicato tutta la sua vita al proprietario. E ogni giorno lo attendeva al lavoro. Ma da 5 anni lui non si presenta più, perché nel frattempo è morto di cancro.

Da Huang viveva con Shen dal 2012, da quando l’uomo lo ha trovato solo in strada e lo ha accolto nella sua vita. All’inizio si prendeva cura di lui proprio sul posto di lavoro.

Il cane aveva cibo, acqua e anche tanto amore. E dava una mano a Shen con il suo lavoro, abbaiando ogni volta che nel suo parcheggio si presentava qualcuno in auto. Poi purtroppo l’uomo è venuto a mancare. Ma il cane fedelmente lo aspetta.

Cane aspetta il proprietario che purtroppo non vedrà mai più

Nel 2015 Shen è sparito improvvisamente. Da Huang non lo ha più visto arrivare nel parcheggio dove trascorrevano insieme le giornate. Ma non si è mai mosso da lì. In attesa che lui tornasse. Ma Shen, scoperto il cancro, è morto due settimane dopo, senza nemmeno salutarlo.

Da 5 anni Da Huang vive lì in attesa. Gli abitanti del quartiere conoscono la sua storia e si prendono cura di lui. Gli hanno anche costruito una casetta calda. Un mercante di carne di cane lo aveva anche portato via, ma i suoi amici sono riusciti a riportarlo indietro.