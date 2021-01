Dramma per uno dei protagonisti di una delle serie più amate dei ragazzi negli anni ’90: ha il cancro al quarto stadio

Negli Anni Novanta i teenager impazzivano per la serie tv Saved by the Bell, giunta in Italia col nome di Bayside School. Ebbe la fortuna di far parte del cast anche Dustin Diamond, diventato uno dei giovani attori americani più in vista e apprezzati a livello mondiale.

Dustin Diamond: il personaggio di Screech

Interpretava il personaggio di Screech, un ragazzo dotato di spiccato intelletto e appassionato di videogiochi. Alla conclusione del telefilm, avvenuta nel 2000 (11 anni dopo il suo inizio) la sua carriera non ha mai veramente spiccato il volo.

I segreti del backstage in un libro

Difatti, Dustin Diamond ha contribuito ad alcune produzioni minori di Hollywood ed è stato assoldato per qualche cameo in serie tv. Presto, però, le sue quotazioni sono scese e lui ha ripiegato nel piccolo schermo e nei reality. Uno di questo, Celebrity Boxing (trasmesso su Fox), gli ha concesso l’opportunità di riottenere momentanea visibilità.

In quel periodo ha pubblicato pure un libro, dove raccontava quanto succedeva nel backstage di Bayside School. La scelta si rivelò a posteriori controproducente poiché ciò gli impedì di essere richiamato nel momento in cui la produzione stabilì di girare un reboot.

Malessere generale

Negli scorsi giorni il nome di Dustin Diamond è tornato all’attenzione dei mass media, purtroppo però a causa di un problema di salute particolarmente grave. Dustin si è sentito male, aveva un dolore forte ed un senso di malessere generale. Di conseguenza, ha deciso di sottoporsi ad un accertamento presso un ospedale in Florida.

Dustin Diamond ricoverato d’urgenza

Purtroppo il controllo ha condotto alla scoperta di un cancro al quarto stadio e si è così reso necessario un immediato ricovero per intraprendere al più presto le sedute di chemioterapia. Oggi l’interprete si trova ancora nella struttura ospedaliera per ricevere tutte le cure del caso e sperare di guarire dalla brutta malattia.