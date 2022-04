Negro è un cagnolino diventato famoso dopo che la sua storia è stata raccontata online. Il cane che aspetta il proprietario morto all’impresa di pompe funebri, perché non si rassegna proprio alla perdita del suo miglior amico umano. Qualcuno decide di aiutarlo a trovare una nuova famiglia, pubblicando il suo “curriculum”.

Fonte foto da Instagram di el.negro.rocco

Negro è diventato virale dopo che è stato pubblicato un appello per la sua adozione. La sua storia ha commosso tutti: dopo la morte di Diego Beider, proprietario del cagnolino, scomparso all’improvviso nel 2021, il cucciolo si è ritrovato tutto solo.

L’uomo aveva salvato Negro dalla strada quando era piccolissimo e l’animale era così grato da non poterlo dimenticare mai. Quando è morto, il suo pets ha continuato a tornare giorno dopo giorno all’impresa di pompe funebri nella speranza di poterlo riabbracciare.

Alcune persone, commosse per la sua dedizione, hanno deciso di dare una mano al cane, creando un vero e proprio curriculum per trovare qualcuno che potesse decidere per un’adozione di Negro. Era alla ricerca di una famiglia per sempre e c’è riuscito.

Nel curriculum hanno scritto tutte le informazioni necessarie riguardanti Negro, che era stato abbandonato e adottato più volte e persino maltrattato, prima di trovare in Diego la persona con cui stare fino alla morte prematura dell’uomo.

Fonte foto da Instagram di el.negro.rocco

Cane aspetta il proprietario morto e persone di buon cuore lo aiutano a trovare una nuova casa

Ben presto Negro ha trovato una nuova famiglia, che vive a Buenos Aires in un quartiere chiamato Belgrano. Per Marina Azconzabal e anche per Negro è stato amore a prima vista.

Fonte foto da Instagram di el.negro.rocco