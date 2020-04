Cane aspetta il suo amico umano alla stazione di polizia: ha violato la quarantena Questo cane aspetta pazientemente che il suo amico umano vada a prenderlo alla stazione di polizia. Ha osato violare la quarantena

Charly è un cane davvero molto fedele, che dimostra la sua lealtà con un gesto davvero unico. Il suo amico umano è stato arrestato per aver violato la quarantena. Il cane non si è mosso dalla stazione di polizia e ha atteso pazientemente che uscisse.

Il cagnolino si trovava a passeggio con il suo amico umano, Steven Millieo Sivert, un uomo di 48 anni di origine nordamericana.

Si trovava per le strade del quartiere guatemalteco di Jucanyá Panajachel, quando è stato fermato con il suo fidato amico a quattro zampe dagli agenti della polizia locale. Lui non doveva trovarsi lì e per questo motivo è stato portato alla stazione di polizia locale.

L’uomo era uscito a passeggiare con il suo cane, ma nel paese è vietato per la quarantena imposta dall’epidemia del Coronavirus. Quindi è finito in manette e portato in cella.

#Historias100 | En la subestación 72-11 de @PNCdeGuatemala ubicada en la cabecera departamental de Sololá, una perrita a la que llaman Charly, espera por su amo quién fue detenido el martes pasado por infringir el #ToqueDeQuedagt y se encuentra recluido en la carceleta. pic.twitter.com/AovnM5hIRn — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 17, 2020

Charly non capiva cosa fosse successo, perché se ne fosse andato così all’improvviso, ma non ha esitato un momento e ha aspettato il suo amico umano fuori dalla stazione di polizia dove aveva visto entrare il suo proprietario.

Fedelissimo al suo amico umano, non si è mosso da quella stazione di polizia, in attesa che liberassero il suo amico umano.

La historia de "Charly", la perrita que esperó a su amo arrestadoTodos los días y de manera incansable, "Charly", una… Gepostet von Cabina Poder am Donnerstag, 23. April 2020

Questa bellissima storia diventata virale su Facebook è stata paragonata alla storia di Hachiko, il cane che ha continuato ad aspettare il suo amico umano all’uscita di una stazione dei treni di Tokyo anche quando l’uomo era morto.

Anche se non aveva cibo e non aveva acqua e anche se i poliziotti lo accompagnavano fuori, Charly non si è mai mosso da lì. Questo tenero animale sa che il suo proprietario è in difficoltà, ma poco gli importa, perché lui gli rimarrà sempre accanto. Steve ora per uscire dalla prigione deve pagare un’ammenda, altrimenti rimarrà in cella. Ma saprà che fuori c’è sempre il suo Charly!