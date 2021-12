Questa è la scenetta adorabile che mostra il cane che attraversa la strada mano nella zampa con la sua amata proprietaria. La donna si comporta con il cucciolo come se fosse un bambino, assicurandosi che sia al sicuro mentre insieme attraversano un strada particolarmente trafficata della loro città. Non vedrai oggi video più bello di questo.

Fonte foto da video su Instagram di emmateu

Questo è quel tipo di scena che ci fa confidare che un’altra umanità è possibile. Un’umanità fatta di esseri viventi che convivono in armonia e che si prendono cura l’uno dell’altro. Non importa se di specie diverse, perché ogni vita è preziosa.

Lo sa bene questa donna che evidentemente non ha il guinzaglio per il suo cane e teme per la sua incolumità mentre insieme attraversano una strada che pare decisamente trafficata a quell’ora. E così come farebbe con un bambino lo prende per mano per portarlo dall’altra parte in tutta sicurezza.

All’inizio lo guarda come per dire: “Pronto? Non mollare adesso” e lui la guarda come per dire “Sì mamma, sono pronta, andiamo!”.

Fonte foto da video su Instagram di emmateu

Cane attraversa la strada con la proprietaria, il post diventa virale su Instagram

Il video del cane che attraversa la strada mano nella zampa con la sua adorata proprietaria è molto popolare su Instagram, dove è stato pubblicato con la seguente didascalia:

Fonte foto da video su Instagram di emmateu