Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a relazioni nate all’interno della casa. In questa edizione la storia più forte e controversa è stata senz’ombra di dubbio quella che visto protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge. I due fin dall’inizio hanno mostrato un certo feeling.

Con il trascorrere dei giorni il loro rapporto è diventato sempre più stretto. Si è arrivati così alle carezze, ai baci e alle dichiarazioni forti. Il tutto è successo nonostante i due fuori dal GF Vip fossero impegnati. Alex Belli durante l’ultima puntata è uscito per squalifica dal programma. L’uomo una volta in studio ha affermato di voler fare di tutto per riconquistare la fiducia ed il rapporto con la moglie Delia Duran.

La donna più volte è andata in trasmissione per avere dei confronti con il marito senza sortire effetti. Alex durante l’incontro risolutivo ha deciso di abbracciare la moglie ed è stato squalificato. Dopo alcuni giorni di assenza sui social l’attore ha postato delle storie su Instagram. In questi post l’uomo suona al pianoforte “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro con Delia che si trucca sullo sfondo.

Dunque la crisi sembra essere rientrata. La coppia è stata intercettata nei giorni passati alla stazione Termini di Roma prima in fase di litigio ed in seguito mano nella mano. Ora con i video si ha la certezza che tra i due sia tornato il sereno. Nel frattempo Soleil Sorge appare sempre sconsolata dentro la casa. Del suo rapporto con Alex ha voluto dire la sua la mamma della ragazza Wendy Kay. La donna ha affermato che secondo lei Delia e Alex dovrebbero vergognarsi.

Secondo lei avevano preparato tutto prima di entrare. Poi ha proseguito dicendo che Alex non è affatto il tipo della figlia, e che se l’avesse incontrato fuori non l’avrebbe considerato più di tanto. La signora Wendy ha detto che Soleil ci teneva molto al rapporto di amicizia con Alex Belli. Soprattutto ha sottolineato che mai sua figlia avrebbe voluto che l’attore lasciasse la moglie. Infine la donna ha concluso che non è assolutamente giusto far passare Soleil come una rovina famiglie.