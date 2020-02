Cane Bassotto rivede proprietario dopo 6 mesi: il video della reazione Romeo, il cane di razza bassotto che ha rivisto il proprietario, un soldato partito in missione, dopo 6 mesi: il video della sua incredibile e bella reazione

Si chiama Romeo il cane protagonista del video di oggi ed è un Bassotto davvero molto legato al suo proprietario. Sappiamo tutti molto bene che i nostri amici a quattro zampe sono i simboli per eccellenza della fedeltà.

Animali capaci di dimostrarci un amore e una lealtà come nessun altro sa fare. E quando la vita ci costringe ad allontanarci da loro per molto tempo, loro pazienti ci aspettano. Non importa quanto tempo passi, loro non si dimenticheranno mai di noi.

E se avete un amico a quattro zampe a scodinzolare nella vostra vita, dovreste saperlo bene. Sapete che lui vi accoglierà in casa sempre con grande gioia ed entusiasmo, anche se siete andati via solo 5 minuti per buttare la spazzatura.

Immaginate l’accoglienza fatta dopo 6 mesi di lontananza! Nel video del Bassotto, il cane rivede il suo proprietario proprio dopo 6 mesi. L’altro protagonista della storia si chiama PJ ed è un ragazza arruolato nell’esercito americano.

A causa di una missione speciale, PJ è rimasto lontano da casa per la bellezza di 6 mesi. E quando è tornato a casa, non c’era solo la sua famiglia ad attenderlo felice. C’era anche il suo migliore amico a quattro zampe, un cane di razza Bassotto di nome Romeo.

Immaginando una reazione fuori dal normale, la famiglia di PJ ha deciso di riprendere il momento in cui Romeo ha rivisto il suo proprietario. All’inizio del video si vede il bassotto entrare in casa già abbastanza agitato.

Probabilmente ha sentito l’odore del suo proprietario o comunque sa che c’è una sorpresa ad attenderlo. E così questo dolcissimo amico a quattro zampe inizia a correre per la casa, entrando in tutte le stanze per capire da dove provenisse quell’odore.

Finché finalmente non vede PJ. La reazione del cane è dolcissima. Romeo impazzisce letteralmente di gioia e inizia a leccare e “abbracciare” il suo proprietario. Ecco il video della reazione di Romeo, il cane bassotto che ha rivisto il proprietario dopo ben 6 mesi.

