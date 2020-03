Cane Border Collie Whisky riconosce gli oggetti e li categorizza: le sue abilità in un (VIDEO) La storia di Whisky, il cane di razza Border Collie che sa riconoscere gli oggetti per nome e sa anche categorizzarli: il video delle sue straordinarie abilità

Il protagonista della storia e del video di oggi si chiama Whisky ed è un cane di razza Border Collie davvero molto particolare. La sua storia ha già fatto il giro del web, proprio perché stiamo parlando di un cane delle abilità straordinarie.

Sappiamo tutti molto bene che i nostri amici a quattro zampe sono animali dall’intelligenza straordinaria. Ma Whisky sa fare qualcosa che per ora non è riuscito a fare nessun altro cane, tanto che il suo caso è studiato da moltissimi ricercatori.

Questo bellissimo esemplare di Border Collie sa riconoscere più di 90 oggetti e sa addirittura categorizzarli. Significa che Whisky è in grado non solo di riconoscere così tanti oggetti diversi solo sentendone il nome, ma riesce addirittura a dividerli per categorie.

Un’abilità che secondo i ricercatori per il momento è stata provata e dimostrata solo sugli esseri umani. Tanto che il caso di Whisky ha attirato l’attenzione di tantissimi ricercatori italiani, tra i quali Claudia Fugazza, una ricercatrice italiana del dipartimento di etologia della Eotvos Lorànd University di Budapest.

Whisky vive insieme alla sua famiglia in Ungheria. Come detto, è in grado di riconoscere più di 90 oggetti (tutti giocattoli) solo sentendoli nominare dal proprietario. Basta che il suo amico umano nomini una pallina, una corda o un frisbee e il cane corre immediatamente a prenderlo.

Inoltre, sa anche dividere i suoi giochi in categorie. Le palline con le palline, le corde con le corde e i frisbee con i frisbee. Come detto, si tratta di un’abilità che per il momento è riconosciuta solo in noi esseri umani.

Proprio per questo, la ricercatrice italiana Claudia Fugazza chiede l’aiuto di tutti i proprietari di cani. Vi basterà chiedere al vostro cane di andare a prendere alcuni giocattoli, ma senza aiutarli involontariamente nella scelta.

Come fare? Chiedetegli di prendere un oggetto che si trova in un’altra stanza, così che non potete indirizzare con lo sguardo la scelta del vostro cane. Ecco il video che mostra le abilità di Whisky, il cane Border Collie che riconosce più di 90 oggetti e li categorizza.

