Cane Pitbull sgrida il proprietario perché è tornato tardi (Video) Cane Pitbull sgrida il proprietario perché è tornato tardi: ecco uno dei video a tema amici a quattro zampe che negli ultimi tempi ha fatto il giro del web

Oggi vogliamo mostrarvi il video di un cane Pitbull che sgrida il proprietario perché è rientrato a casa troppo tardi. Si tratta di un video che è diventato davvero molto virale su tutti i social, proprio perché mostra un aspetto dolcissimo dei nostri amici a quattro zampe.

A maggior ragione perché parla di un Pitbull, un cane che purtroppo è vittima di tanti pregiudizi e mala-informazione. Ormai dovremmo aver capito che gli animali sono uno dei temi più caldi dei vari social network.

I video di cani e gatti, ma anche di animali in generale, sono tra i più cliccati, condivisi e commentati del web. Questo perché l’avvento dell’era di Internet ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio per i nostri amici a quattro zampe.

Da una parte perché grazie alla potenza della diffusione di informazioni dei vari Facebook e Instagram, gli animali in cerca di una casa riescono a trovare famiglia molto più facilmente. Questo accade perché le loro storie diventano virali e raggiungono molte più persone.

Dall’altra parte, i social network hanno cambiato la vita dei nostri amici a quattro zampe perché in moltissimi casi li hanno resi delle vere e proprie celebrità. Sono tantissimi infatti i cani e i gatti che hanno un vero e proprio account Instagram o Facebook, con tanto di follower e fan.

Tanto per fare un esempio, noi vi abbiamo parlato di Nuts, il cane Grifone Belga che assomiglia a Chewbecca. O ancora di Pompous Albert, il gatto più arrabbiato di Instagram. E anche il cane protagonista del video di oggi ha fatto in poco tempo il giro del web.

Si chiama Roxy ed è una cagnolina di razza Pitbull davvero molto legata al suo proprietario. Così legata a lui che proprio non riesce a stare troppo tempo senza vederlo. E così, quando un giorno lui è rientrato a casa più tardi del solito, lei non ha potuto non farsi sentire.

Nel video che stiamo per mostrarvi, il cane Pitbull sgrida il proprietario. Roxy non è affatto felice del ritardo del suo migliore amico umano e ha deciso di non fargliela passare liscia. Ecco la sua reazione al rientro a casa dell’uomo.

