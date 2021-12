Per chi lavora in strada, sotto il sole o sotto la pioggia ma anche esposti ad altre intemperie, non è certo facile far passare la giornata lavorativa senza drammi o problemi. Lo sanno bene i muratori registrati da alcune telecamere di sicurezza mentre tentano di tenere alla larga un cane che calpesta il cemento fresco che hanno appena posizionato sulla via.

Fonte foto da video Facebook di Daily Mail Animals

Siamo a Bangkok, in Thailandia. I muratori erano intervenuti per costruire il cortile nella casa di una signora. La nipote della donna, Sararat Prayongyam, ha deciso di rinchiudere i cani in modo che gli operai potessero lavorare, ma non si aspettava che Chak sarebbe scappato. Di nuovo.

Il 16 ottobre scorso, in un video ripreso da una telecamera di sicurezza, si vede il cucciolo che corre avanti e indietro sul cemento che i muratori hanno appena posizionato per poter rifare completamente il cortile di quella bella casa in Thailandia.

Sararat Prayongyam non poteva credere a quello che vedeva. Scappava, correva velocemente e ha lasciato tante impronte mentre i muratori cercavano di catturarlo. Il cemento fresco è stato rovinato e hanno dovuto rimettere tutto a posto.

Il problema era che Chak poteva farsi un bel giretto da un momento all’altro. E i muratori dovevano lavorare velocemente, tentando di tenere alla larga e a debita distanza quel simpatico animaletto che non ne voleva sapere di andarsene via.

Chak, il cane che calpesta il cemento fresco e fa impazzire i muratori

In un’intervista al Daily Mail , il proprietario del cucciolo ha detto:

