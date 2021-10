Una nonna piange di gioia nel giorno in cui festeggia il suo anniversario di nascita. I suoi nipoti sono stati in grado, infatti, di farle un dono decisamente gradito, tanto che lei è scoppiata in lacrime quando lo ha visto con quel bel fiocco rosso intorno. Un cucciolo come regalo di compleanno e la nonna esplode di felicità.

Fátima Spinelli è una nonna che vive a Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile. La donna ha commosso tutti quanti in rete, in occasione del suo compleanno. La donna festeggiava 72 anni lo scorso 23 settembre ha ricevuto un regalo che non si aspettava ma che l’ha riempita di gioia.

I nipoti, infatti, le hanno fatto un regalo sicuramente gradito. Ayla Spinelli, sua nipote, il giorno dopo ha pubblicato un video che è diventato ben presto virale su TikTok e che mostrava il dono fatto alla nonna: un bellissimo cucciolo di cane di razza Boxer che si chiama Kira.

Per il suo 72esimo compleanno Fátima Spinelli ha ricevuto in dono un cane: per quasi un mese ha dovuto restare lontana dalla famiglia, ricoverata in ospedale a causa della Covid-19. E in quel periodo ha perso Chica, il suo adorato cane.

Il 16 settembre scorso Chica si è spento nella sua casa, mentre la proprietaria era in ospedale. La famiglia andava tutti i giorni da lui, ma purtroppo ha raggiunto il Ponte sull’Arcobaleno senza poter salutare Fátima Spinelli che era disperata, forse per infarto o per tristezza.

Cucciolo come regalo di compleanno: il più bel dono per Fátima Spinelli

Fatima è uscita dall’ospedale proprio nei giorni seguenti. Hanno aspettato che tornasse a casa per darle la triste notizia. Era molto scossa. Vivevano insieme da tanto tempo: la donna era convinta che qualcuno l’avesse mandata da lei.

Il giorno prima del suo compleanno, un’amica di Ayla le ha inviato delle foto di cani da adottare. E da lì l’idea di fare un regalo alla donna, un nuovo compagno di vita. Kira e Fátima da allora sono inseparabili.