C’è un video su TikTok che ha per protagonisti due animali domestici (mentre un terzo sembra assistere alla scena tenendo tutto sotto controllo) che ha davvero avuto un grande successo. Da quello che si capisce dalle immagini pare che il cucciolo sia succube del micio. E il cane chiede il permesso al gatto per ritornare in quella che presumiamo essere la sua cuccia, non quella del felino (altrimenti l’avrebbe già cacciato via).

Fonte foto da video su TikTok di leafygarnish

Il video è stato pubblicato su TikTok dall’utente leafygarnish, in risposta a un altro utente. Il filmato è davvero ironico e si scherza sul fatto che il cucciolo di casa, che deve convivere con due gatti, sembra aver perso ogni potere decisionale all’interno delle mura domestiche.

All’inizio si sente il suo di un campanello, come se il cane avesse bisogno di bussare per poter entrare non solo a casa sua, ma anche in quella che pensiamo essere la sua cuccia. Cuccia sopra la quale comodamente riposa uno dei due gatti di casa.

Il cucciolo (che all’inizio a molti è sembrato voler fare altro, quando alza la zampetta, nella classica posa di un cane che fa la pipì), sembra voler riposare un po’. Ma la cuccia è occupata dal cane. E allora lui fa mille acrobazie, in punta di piedi, anzi, in punta di zampe, per cercare di non irritare il gatto.

Gatto che, dal canto suo, non si muove di un centimetro, non arretra, non si sposta per fargli spazio e farlo stare più comodo al suo interno. Anzi, sembra persino guardarlo brutto, mentre tenta di appisolarsi al suo posto, senza disturbare il felino.

Fonte foto da video su TikTok di leafygarnish

Cane chiede il permesso al gatto per dormire nella sua cuccia

Il video è tutto da vedere, dall’inizio alla fine.

Fonte foto da video su TikTok di leafygarnish

Chissà quante ne deve ancora vedere quel povero cucciolo con due gatti in casa!