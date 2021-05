Poteva finire in tragedia una storia di fedeltà, lealtà e amore profondo, che nemmeno la morte può separare. Il cane è stato salvato dopo tre giorni senza acqua e cibo, all’interno della sua casa. Non era uscito per non lasciare da solo il proprietario, che era morto improvvisamente nella sua abitazione. Per fortuna qualcuno si è accorto di qualcosa che non andava.

Questa storia ci arriva da Jaú, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Bauru e della microregione di Jaú. I vicini di casa non si capacitano della morte della donna di 64 anni. Sono stati loro a chiamare la polizia dopo aver sentito abbaiare disperatamente il cane.

Mercoledì 19 maggio 2021 il cane è stato salvato a Jardim Itamarati dopo aver trascorso tre giorni accanto al cadavere della donna, morta per cause naturali, come appurato dalla Polizia Militare, all’interno della sua abitazione. Non aveva parenti in città e la sua morte è stata scoperta dai vicini che non la vedevano da qualche giorno e sentivano solo il cane abbaiare.

I vicini hanno chiesto aiuto alla polizia militare e ai vigili del fuoco, per capire cosa fosse successo alla donna. E comprendere perché il cane si comportava in quel modo. Hanno dovuto sfondare la porta per entrare in casa.

Sul luogo hanno trovato la signora ormai senza vita e il cane tanto debole. La squadra di soccorso ha portato in salvo il povero animale, che ora sta bene.

Cane salvato dopo tre giorni senza acqua e cibo: una nuova casa per lui

I suoi soccorritori gli hanno già trovato una casa per sempre: una famiglia ha deciso di accoglierlo e dargli tutto l’amore di cui ha bisogno.

Ci vorrà un po’ per superare il lutto, ma sicuramente ora è in buone mani. Ed è al sicuro con una nuova famiglia amorevole.