Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un cane cieco che, per 13 lunghi anni, ha vissuto incatenato nel terreno di quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia. Non aveva la possibilità di correre, giocare e godersi quell’area che lo circondava. Quelle persone erano stanche di dover badare a lui, così si limitavano a dargli il cibo necessario per tenerlo in vita.

Credit: hoa nguyen – YouTube

Non solo, il povero cane cieco, era anche costretto a vivere immerso nei suoi stessi bisogni.

Fortunatamente, qualche passante dal cuore enorme e dolce, non è riuscito più a tollerare quella spiacevole situazione ed ha deciso di segnalarla ai volontari della SPCA del posto.

Questi ultimi, una volta arrivati sul luogo segnalato, hanno per prima cosa perlustrato la zona. Volevano capire quanto di vero ci fosse dietro quella segnalazione anonima.

Siamo arrivati in quel terreno e abbiamo trovato il povero cane cieco. Non riuscivamo a credere alle condizioni in cui quelle persone lo tenevano. Una cosa davvero disumana. Il suo sguardo ci ha frantumato il cuore. Abbiamo provato a convincere i proprietari di lasciarcelo prendere e portare via con noi. Dopo il loro secco rifiuto, abbiamo chiesto aiuto alle autorità del posto. Naturalmente, alla vista degli agenti, hanno mollato la presa e ce lo hanno consegnato.

La nuova vita del cane cieco

Credit: hoa nguyen – YouTube

I volontari gli hanno subito dato del cibo e dell’acqua pulita e fresca, Dopodiché lo hanno caricato in auto e portato nella loro struttura. Non è stato difficile convincerlo. Fuggire da quella prigione era per lui un motivo di grande gioia.

Il veterinario ha subito iniziato le pratiche di cura. Si prospettava un lungo e difficile percorso verso la guarigione, ma nessuno aveva intenzione di tirarsi indietro.

Dopo alcune settimane, quel cane sporco, magro, stanco e triste, si era letteralmente trasformato. Il fatto di non avere la vista sembrava addirittura non pesargli.

Credit: hoa nguyen – YouTube

Quando è stato pronto, i volontari si sono anche occupati di trovare per lui una persona amorevole disposta a tutto pur di renderlo felice.

Vederlo oggi, insieme alla sua nuova mamma, scalda inevitabilmente i cuori di tutti. Grazie a queste persone stupende che ogni giorno regalano ai cuccioli più sfortunati una seconda possibilità di essere felici.