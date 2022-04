Su Facebook una donna ha pubblicato un video davvero esilarante, che è diventato virale in pochissimo tempo. Il filmato ritrae un cane con gli occhiali in moto: e già questo è davvero particolare. Il dolce cucciolo, però, viaggia sulla schiena del motociclista, in uno zainetto. E dallo sguardo sembra essere felice di essere lì con il suo miglior amico umano.

Fonte foto da video su Facebook di jannette.ortiz.14

Il marito di Jannette Ortiz stava guidando in autostrada, nella città di New Haven, Connecticut, Stati Uniti, per lavoro. All’improvviso si è imbattuto in una scena che lo ha fatto sorridere: un cane sulla schiena del motociclista che si faceva un giro in moto con il centauro.

L’uomo ha subito ripreso la scena e ha inviato il video alla moglie, che il 7 marzo scorso ha deciso di pubblicarlo su Facebook. Ed è stato subito un successo, perché un cane con gli occhiali in moto insieme al suo miglior amico dentro uno zainetto non è una cosa che devi tutti i giorni.

Quando la moto si è fermata al semaforo, l’uomo ha cercato di avvicinarsi il più possibile al mezzo su due ruote. E ha visto che il cane era vestito di tutto punto con abiti invernali per non prendere freddo. Viaggiava dentro un trasportino per animali, ben attaccato alla schiena del centauro.

Il motociclista guardava il semaforo in quel momento. E il cane era girato dall’altra parte. Così l’autista dell’auto ha dovuto richiamare la loro attenzione per fare un bel primo piano. Scoprendo che il cane indossava occhiali dello stesso colore del casto del motociclista.

Fonte foto da video su Facebook di jannette.ortiz.14

Il cane con gli occhiali in moto conquista tutti quanti sul web

Questo video pubblicato su Facebook ha conquistato tutti quanti e conquisterà anche voi.

Fonte foto da video su Facebook di jannette.ortiz.14

Ha ottenuto migliaia di condivisioni, di reazioni e di commenti da quando la moglie dell’automobilista lo ha pubblicato su Facebook.