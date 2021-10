I nostri cuccioli combinano sempre qualche marachella. Ma il protagonista della storia di oggi l’ha fatta davvero grossa. E il suo padre umano lo ha scoperto solo grazie a Facebook. Il suo cane scappa per andare da solo in spiaggia prendendo l’autobus e la sua famiglia se ne accorge quando qualcuno ha postato le sue foto sui social.

Rocco è un dolce cucciolone che vive a Rhuddlan, nel Regno Unito. Lo Staffordshire Bull Terrier un giorno ha deciso di scappare via di casa. Visto che voleva raggiungere la spiaggia lontana, ha scelto di prendere l’autobus. Sì, ha fatto tutto da solo.

Il suo papà umano, Jake Channon, stava mettendo fuori i bidoni della spazzatura. Un attimo di disattenzione e il cane è salito su un autobus in Vicarage Lane. Il mezzo del trasporto pubblico era diretto verso il mare del Galles del Nord.

Il papà non si è accorto di niente. Finito di sistemare i bidoni della spazzatura è rientrata normalmente in casa e si è messo al computer. Aprendo Facebook ha notato un post in cui si parlava di un cucciolo solo, molto simile a Rocco, che era salito su un un bus.

Qualcuno ha perso questo cucciolo? Sono salito sull’autobus numero 51 nella corsia di Rhuddlan Vicarage alle 3:10 circa. L’autista lo ha portato alla stazione degli autobus di Rhyl.

Cane scappa per andare da solo in spiaggia, ma la rete lo fa scoprire

Jake aveva notato la somiglianza, ma non immaginava potesse essere lui. Quando però ha iniziato a chiamarlo e lui non ha risposto, ha pensato che forse fosse proprio lui.

Per fortuna il cane ha attirato l’attenzione di Emma Parsonage che era sull’autobus e ha condiviso il post online. Jake è andato alla stazione degli autobus, lo ha preso e lo ha riportato a casa. E pare non sia la prima volta!