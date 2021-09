Il cane con leucemia non aveva più molto tempo per vivere. Da quando gli avevano diagnosticato questa malattia il cucciolo aveva vissuto pienamente ogni giorno grazie al suo miglior amico umano, che ha voluto fargli un grande regalo prima di dirgli addio. Un’ultima passeggiata insieme per potersi salutare nei posti che amavano frequentare.

Monty è un labradoodle di 10 anni che viveva con Carlos Fresco, un uomo di 57 anni, a Londra, in Inghilterra. Partecipava sempre alle grandi avventure del suo papà umano. Ma 18 mesi fa i medici veterinari gli hanno diagnosticato la leucemia e la sua vita ha preso una svolta.

I due hanno affrontato tanti viaggi che non dimenticheranno mai. Uno di quei tour storici è stata un’escursione su una montagna situata nel Galles, in Gran Bretagna. E per vivere insieme gli ultimi istanti di vita del cane, l’uomo ha pensato di regalargli di nuovo quell’esperienza.

L’uomo, sapendo che il cane amava alla follia passeggiare con lui in quel posto, ha percorso 290 chilometri da casa sua per raggiungere la catena montuosa per un’ultima avventura con Monty. Che però non poteva camminare a piedi, ma il proprietario lo ha trasportato con una carriola.

Lungo la strada, la coppia ha fatto centinaia di amici che, dopo aver visto la scena curiosa, hanno parlato con il londinese, commuovendosi di fronte alla sua storia e aiutandolo a spingere la carriola fin sulla cima di quella montagna.

Tutti si sono alternati aiutando a spingere il carrello, e Monty si è davvero divertito perché ha sempre amato le persone e perché era coccolato da tutti, l’oggetto dell’attenzione di tutti.

Carlos è rimasto colpito da quante persone sono rimaste commosse dalla sua storia e lo hanno aiutato in questa passeggiata. A giugno Monty morì ai piedi del letto di Carlos, che però aveva solo bei ricordi con lui.